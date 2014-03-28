Обама чекає від України стабільного уряду

Про це заявив 27 березня президент США Барак Обама після завершення переговорів з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці, пише ИТАР-ТАСС.

При цьому американський лідер визнав, що "демократичний процес вимагає чималих ресурсів".

"Ми зробимо все, щоб підтримати український народ. Але краще не обіцяти того, що в підсумку не зможеш виконати. Ми чекаємо від України стійкого уряду, незалежних виборів і економічної програми, яка буде враховувати інтереси всієї країни. І це вимагає великих ресурсів і з боку США, і з боку Європи", - сказав Обама.

Він також привітав рішення МВФ про виділення пакету допомоги Києву, який дозволить "забезпечити зростання і проведення структурних реформ".

Різниця у витратах США і Європи на оборону занадто велика, заявив Обама.

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"Можна скорочувати витрати на оборону, але є зобов'язання, які потрібно дотримуватися, якщо країна хоче залишатися партнером НАТО. Різниця витрат США та ЄС в рамках НАТО стає надто помітною", - сказав Обама.

Він зазначив, що США витрачають 3% свого ВВП на оборону, багато в чому охоплює і європейський регіон, тоді як ЄС - 1% ВВП.

"Зрозуміло, що є країни менш великі, з меншими можливостями, але потрібно зробити так, щоб всі платили свою квоту", - вважає американський президент.