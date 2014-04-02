МВС перевірить законність дій Асавелюка під час Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ з громадської безпеки Сергій Яровий на брифінгу в Кабінеті міністрів.

"На сьогоднішній момент він - полковник, який служить у Внутрішніх військах (МВС України) на посаді начальника відділу з координації дій спецпідрозділів. Він допитувався у Генпрокуратурі, жодних звинувачень не отримав. Міністром буквально вчора прийнято рішенням з проведення службової перевірки", - сказав він.Читайте такожУ МВС прокоментували появу полковника Асавелюка серед міліції на Майдані

Яровий додав, що за результатами перевірки МВС оцінить законність дій Асавелюка в ході командування підрозділами Внутрішніх військ.