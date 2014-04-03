Затримувати Асавелюка немає підстав - генпрокурор

Про це під час прес-конференції заявив в.о. генпрокурора Олег Махніцький, повідомляє Еспресо.TV.

За словами Махніцького, у випадку, якщо відсутні докази про причетність особи до злочину, ми не можемо вчиняти дії щодо її затримання чи вжиття інших запобіжних заходів.

Читайте такожУ МВС прокоментували появу полковника Асавелюка серед міліції на Майдані"Стосовно Асавелюка провадяться слідчі дії, триває службове розслідування. Наразі доказових підстав для вжитя якихось запобіжних заходів немає", - підкреслив Махніцький.