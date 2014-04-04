Турчинов пропонує внести у ВР законопроект про зміни до Конституції аж 15 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Турчинов зазначив, що Тимчасова спеціальна комісія ВР з підготовки проекту змін до Конституції звернулася до парламенту з проханням перенести термін подання цього законопроекту з 15 квітня на 15 травня.Читайте такожРада планує підготувати зміни до Конституції до 1 березня

Турчинов зазначив, що до 15 квітня ТСК уже мала розробити проект, «але, на превеликий жаль, це питання дуже складне, тут поспіхом його розв'язати неможливо, тут потрібен баланс позицій, поглядів, ініціатив і головне - баланс не тільки у Верховній Раді, але навколо цих пропозицій повинно консолідуватися все українське суспільство. І це принципово важливо».

За його словами, саме тому конституційна комісія просить ухвалити проект постанови щодо перенесення терміну внесення законопроекту щодо змін до Конституції з 15 квітня на 15 травня.

Також Турчинов зазначив, що наступного тижня ВР має заслухати доповідь комісії з підготовки законопроекту про мови, оскільки це також дуже важливо.Читайте такожУ Кабміні очікують проект змін до Конституції через два тижні – Яценюк

За його словами, треба прибрати “будь-який формат спекуляцій навколо цієї теми”.

Як повідомляв УНІАН, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України Руслан Князевич зареєстрував у парламенті проект постанови про внесення змін до постанови "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України" (№4627), якою пропонує на 15 травня перенести терміни подання законопроекту щодо внесення змін до Конституції.