Завтра в Луганську планують пікетувати облраду
На мітингу погрожують "знайти" депутатів і змусити їх працювати.
На мітингу біля захопленої сепаратистами будівлі управління СБУ заявили про запланований пікет біля обласної ради. Про це повідомляє «Восточный вариант».
Зокрема, завтра вранці, 8 квітня, біля будівлі Луганської обласної ради запланована акція протесту. Мітингувальники називають депутатів облради «трусами» і заявляють, що ті від них не сховаються (як відомо, сьогодні ОДА і облрада не працювали через можливий штурм - ред.).
Читайте такожЛяшко стверджує, що у Луганську сепаратисти захопили 300 автоматів і 100 пістолетів
«Ми змусимо їх працювати, а якщо ні - то виберемо нових „народних" депутатів, які будуть прислухатися до волі народу», - сказали на мітингу.
Активісти обурені, що в регіоні відбувся референдум про федералізацію, але місцева влада ніяких дій з цього приводу не робить.