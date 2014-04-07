Завтра в Луганську планують пікетувати облраду

На мітингу біля захопленої сепаратистами будівлі управління СБУ заявили про запланований пікет біля обласної ради. Про це повідомляє «Восточный вариант».

Зокрема, завтра вранці, 8 квітня, біля будівлі Луганської обласної ради запланована акція протесту. Мітингувальники називають депутатів облради «трусами» і заявляють, що ті від них не сховаються (як відомо, сьогодні ОДА і облрада не працювали через можливий штурм - ред.).

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«Ми змусимо їх працювати, а якщо ні - то виберемо нових „народних" депутатів, які будуть прислухатися до волі народу», - сказали на мітингу.

Активісти обурені, що в регіоні відбувся референдум про федералізацію, але місцева влада ніяких дій з цього приводу не робить.