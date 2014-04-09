Під нові санкції від ЄС може потрапити майже все керівництво Росії - ЗМІ

Копія документа "Невичерпний список російських осіб і організацій, відповідальних або причетних до дій або рішень, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України" опинилася в розпорядженні газети "КоммерсантЪ".

Документ складається з п'яти сторінок, імен в ньому 107 (також згадані п'ять організацій). Один з поінформованих джерел "Ъ" в Брюсселі пояснив, що є ще додатковий список українських (в основному кримських) чиновників, проти яких можуть бути застосовані санкції. Крім того, за словами співрозмовника "Ъ", вже в ході першого предметного розгляду основного списку главами МЗС країн ЄС в нього були внесені прізвища ще кількох людей переважно з адміністрації президента РФ. "Загалом виходить близько 130 осіб",- пояснив співрозмовник "Ъ".

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Нові ж персоніфіковані санкції можуть, за словами джерел "Ъ" в Брюсселі, можуть бути введені до етапу економічних обмежень - рішення про розширення "чорного списку" може бути ухвалене за пропозицією голів МЗС країн ЄС. У такому випадку під візові та майнові санкції може потрапити чи не все політичне керівництво Росії. Фігуранти має у списку, з якого і будуть обиратися кандидати для покарання, розбиті на п'ять груп.

Перша - члени законодавчих органів. Друга група - члени виконавчих органів влади. До неї увійшли всі постійні і непостійні члени Ради безпеки РФ, за винятком президента Володимира Путіна, прем'єра Дмитра Медведєва і глави МЗС Сергія Лаврова. Третя група - представники силових структур. Сюди увійшли високопоставлені співробітники Міноборони .

Четверта група - бізнесмени. В цій категорії немає жодного імені.

П'ята група - медіаорганізації та журналісти. У поясненні до цього розділу сказано, що "ці медіаструктури і журналісти активно брали участь у пропагандистських зусиллях на підтримку анексії Криму з боку РФ і російської військової інтервенції в Україні". До таких структур в ЄС відносять "Газпром-медіа", телеканали "Росія", Russia Today, "Перший канал" і НТВ. Персоналізовані ж санкції пропонуються окрім Дмитра Кисельова (він потрапив у другий чорний список ЄС) поширити ще на трьох журналістів: Михайла Леонтьєва, Іраду Зейналову та Михайла Гусмана.

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Джерела "Ъ" в структурах ЄС пояснюють: наявність списку не означає, що проти всіх його фігурантів будуть введені реальні санкції. "Але в Москві повинні розуміти, що дії по ескалації ситуації в Україні не залишаться без відповіді",- говорить один зі співрозмовників "Ъ". Інше джерело в структурах ЄС уточнює: "Лідери ЄС домовилися, що економічні санкції будуть застосовані, якщо Росія введе війська на схід України, але вона цього ще не зробила, а пакет відповідних обмежувальних заходів з боку ЄС не готовий. В той же час ми не можемо залишити безкарними відверті дії по створенню хаосу на сході України".