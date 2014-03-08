Канада вводить візові санкції проти низки російських офіційних осіб

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер, передає «5 канал».

Уряд Канади здійснює додаткові кроки з метою посилення тиску на Росію. За словами Харпера, заборона на видачу в'їзних віз вводиться для осіб, дії яких загрожують територіальній цілісності і суверенітету України.

Глава канадського Кабінету міністрів не уточнив, проти кого конкретно введені санкції.

Як повідомлялося, раніше Харпер оголосив, що Канада призупиняє участь у підготовці до саміту ”Великої вісімки» в Сочі і відкликає свого посла в Москві для консультацій. Згодом прем'єр Канади заявив, що віддав наказ припинити військове співробітництво з Росією у зв'язку з ситуацією в Україні.