Сепаратисти в Луганську звільнили ще п'ятьох заручників, переговори тривають

Переговори про звільнення будівлі СБУ в Луганську тривають. За результатами перемовин з проросійськи налаштованими активістами, 56 людей змогли покинути приміщення. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За його даними, люди вийшли без зброї, ніхто з них жодних травм не отримав.

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«Особи, які продовжують блокувати приміщення, надали також можливість відвідати його деяким народним депутатам України, які після цього безперешкодно залишили будівлю», – додали в прес-центрі.

Раніше повідомлялося, що в ніч на середу після переговорів з захопленої проросійськими радикалами будівлі Управління СБУ в Луганській області вийшла 51 людина.