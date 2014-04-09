Із захопленої будівлі СБУ в Луганську звільнили 51 заручника



Як повідомили у прес-центрі СБУ, "за результатами переговорів із захопленої будівлі СБУ Луганська змогла вийти 51 людина без зброї. Жодна особа не зазнала тілесних ушкоджень".

"Особи які продовжують надалі блокувати приміщення надали також можливість його відвідати нардепам, які після цього безперешкодно покинули будівлю", - зазначили в прес-центрі.

З метою мінімізації ризиків для життя і безпеки громадян продовжується переговорний процес щодо звільнення будівлі СБУ.