ПР має намір подати позов про відновлення мовлення російських телеканалів в Україні

"Я не можу собі уявити більшої дурості, ніж припинення трансляції російських телеканалів на території України", - таку думку висловив в ході зустрічі з жителями Харкова і Харківської області кандидат в Президенти України від ПР Михайло Добкін, передає прес-служба Харківського відділення Партії регіонів.Читайте такожУкраїнці з розумінням поставилися до відключення російських каналів - Нацрада

Добкин вважає, що російські телеканали, які транслюються через супутник по всьому світу, це не тільки новинні блоки, а ще й "безліч високоякісних фільмів і серіалів, які подобаються людям".

"Фактично, у людей забрали право дивитися те, що вони хочуть. Спільно з товаришами з ПР ми подамо колективний позов про скасування цього рішення», - зазначив він.