Засідання ВР закрили достроково

14:00, 09 квітня 2014
Політика
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Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито достроково.

Засідання Ради закрито

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр Турчинов повідомив, що наступне засідання парламенту розпочнеться завтра о 10-й годині.

Турчинов закрив засідання на кілька хвилин раніше, оскільки народні депутати не змогли ухвалити рішень з багатьох питань через нестачу необхідних 226 голосів.

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