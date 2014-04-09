Засідання ВР закрили достроково

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито достроково.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр Турчинов повідомив, що наступне засідання парламенту розпочнеться завтра о 10-й годині. Турчинов закрив засідання на кілька хвилин раніше, оскільки народні депутати не змогли ухвалити рішень з багатьох питань через нестачу необхідних 226 голосів.

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