Засідання ВР закрили достроково
14:00, 09 квітня 2014Політика
3 0
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито достроково.
Засідання Ради закрито
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр Турчинов повідомив, що наступне засідання парламенту розпочнеться завтра о 10-й годині.
Турчинов закрив засідання на кілька хвилин раніше, оскільки народні депутати не змогли ухвалити рішень з багатьох питань через нестачу необхідних 226 голосів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter