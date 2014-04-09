Закон про амністію сьогодні має бути підписано - Кожем'якін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, нагадавши, що відповідний законопроект був ухвалений парламентом напередодні.

Кожем'якін зазначив, що за три роки надійшло 16 тис. звернень від батьків, родичів, громадських організацій щодо амністії засуджених осіб. За словами депутата, переважно це стосувалося молодих людей, які “по якихось справах вкрали відро картоплі, пляшку пива і йшли на 3-4 роки у в'язницю, а ті, хто крав мільйони, крав “по-чесному”, - ті були на свободі, тому що мали багато грошей, щоб відкупитися від правоохоронних органів і суддів, які на той момент служили злочинній владі”.

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“Тому закон України сьогодні буде, закон цей про амністію буде підписаний”, - сказав Кожем'якін.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Верховна Рада України ухвалила закон «Про амністію у 2014 році» (реєстраційний номер 4526).

За дане рішення проголосували 232 із 248 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно з законом, під амністію підпадають люди, які скоїли нетяжкі злочини і відносяться до вразливих категорій. Зокрема, неповнолітні, особи, які мають неповнолітніх дітей, онкохворі, хворі на туберкульоз, особи, засуджені за економічні злочини і які відшкодували шкоду, а також незаконно засуджені.

Передбачено, що амністія стосуватиметься всіх, хто підпадає під певні категорії, незалежно від часу винесення вироку.