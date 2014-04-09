Мовне питання є штучним, але люди повинні знати, хто «розхитує цей човен» - Фагот

Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1» сказав лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта (Фагот).

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«Ми зараз говоримо про мовні питання, хоча насправді розуміємо, що мовного питання в Україні не існує. Воно штучне. Я розумію, що це вигідно тим, хто зараз називає себе сепаратистами, і Кремлю - стовідсотково. Але щоб говорити про те, хто в нас розхитує цей човен, потрібно почати копати і розповідати людям, що конкретна людина робила те і те для того, щоб у нас мовне питання виникло», - наголосив він.