У Луганську освистали й побили Добкіна

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив правозахисник Костянтин Реуцький.

Читайте такожДобкін заявив, що не схвалює ідею створення "Харківської республіки""Думаю, кандидат у президенти надовго запам'ятає цей вечір. Пожинає плоди посіяного. Обурювався, волав "на мене так навіть в Києві не накидалися!". За що заробив ще порцію", - написав Реуцький.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Добкін відвідав барикади в рамках своєї передвиборчої кампанії після зустрічі з працівниками луганського заводу «Маршал».

До заблокованого проросійськими активістами Управління СБУ Добкін прибув у супроводі представників луганської влади. Всередину будівлі кандидата в Президенти не пропустили, а під час спроби заклику до мирного врегулювання і здачі зброї, мітингувальники освистали його, закидали курячими яйцями і пластиковими пляшками.

«Регіонала» разом з охороною виштовхали за територію барикад, все це супроводжувалося нецензурними виразами, криками «Зрадник!», «Ганьба!» і рукоприкладством з боку мітингувальників.

Добкіну і його супроводу насилу вдалося сісти в автомобіль і залишити місце протистояння.