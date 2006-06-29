На Одещині розбився дельтапланерист з Канади

На Одещині у Роздільнянському районі з висоти 60 м впав спортивний дельтапланер, яким керував громадянин Канади, що перебував в гостях у родичів в м. Роздільна.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок падіння планерист отримав тяжкі травми, від яких помер у лікарні.

Причина падіння - планерист не впорався з керуванням дельтапланером.