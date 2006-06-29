На Одещині розбився дельтапланерист з Канади
09:53, 29 червня 2006Політика
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Він впав з висоти 60 м
На Одещині у Роздільнянському районі з висоти 60 м впав спортивний дельтапланер, яким керував громадянин Канади, що перебував в гостях у родичів в м. Роздільна.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок падіння планерист отримав тяжкі травми, від яких помер у лікарні.
Причина падіння - планерист не впорався з керуванням дельтапланером.
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