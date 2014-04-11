Білоруська залізниця призупинила продаж квитків на поїзди в Україну

Про це повідомляє прес-служба Білоруської залізниці.

"За повідомленням Державної адміністрації залізничного транспорту України у зв'язку з необхідністю проведення коригування розкладу руху міжнародних поїздів, з уведенням додаткових зупинок у сполученні з Кримською дирекцією, з 27 травня тимчасово призупиняється продаж проїзних документів на поїзди формування Білоруської залізниці, що курсують в даному напрямку", - йдеться в повідомленні.

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Також наголошується, що в зараз Білоруська залізниця взаємодіє із залізничними адміністраціями за погодженням розкладу руху міжнародних поїздів.