В Україну прилетить віце-президент США

Про це в суботу повідомив Білий дім, передає ИТАР-ТАСС.

У поширеній заяві наголошується, що заступник голови американської адміністрації зустрінеться з "представниками уряду та громадянського суспільства". "Віце-президент обговорить останні події в Україні", - йдеться в повідомленні.

"У Києві віце-президент проведе консультації з представниками уряду з приводу зусиль міжнародного співтовариства щодо стабілізації і зміцнення української економіки, підтримки в проведенні конституційної реформи", - сказано в заяві.

Читайте такожРосія запрошує Добкіна на переговори РФ-Україна-США-ЄСКрім того, відповідно до документа, будуть розглянуті питання "децентралізації, боротьба з корупцією, а також проведення вільних і чесних президентських виборів 25 травня".

Поряд з цим Байден обговорить "останні події на сході України". Також він проведе "консультації зі зміцнення енергобезпеки України в найближчій та довгостроковій перспективі".

Читайте такожЛавров заперечує наявність російських шпигунів в Україні"Віце-президент зустрінеться з різними представниками українського народу, щоб почути їхні очікування", - сказано в повідомленні.

Один з керівників Атлантичної ради Деймон МакВілсон прокоментував цю подію у своєму Твіттер.

"Один з найкращих антикризових менеджерів летить в Україну, щоб зупинити підривну діяльність Москви та допомогти Україні процвітати", - написав він.