Бюджетники Маріуполя не отримають зарплату, поки буде заблокована міськрада - мер

Міський голова Маріуполя Юрій Хотлубей заявив, що не може виконувати свою роботу через захоплення будівлі міськради сепаратистами. За словами мера, йому потрібно підписувати платіжки для казначейства, щоб замовити кошти для фінансування захищених статей. Але зробити цього він не може, як не можуть дістатися до своїх комп'ютерів і керівники різних відділів та управлінь міської ради.

Про це сьогодні мер заявив у громадській приймальні, пише 0629.com.ua.

«Якщо припиниться виплата заробітної плати лікарям і вчителям, і вони прийдуть до самопроголошеної влади, що вони будуть відповідати? Чи будуть надувати щоки та заявляти про те, що вони - місцева влада? - зазначив мер. - Вони можуть говорити все, що завгодно. Зараз у них ейфорія, у них каски, маски. Але це запаморочення пройде, як тільки у них з'являться незадоволені жителі міста."

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Незважаючи на те, що вчора представники "Донецької народної республіки" запросили всіх працівників виконкому на роботу, фактично вийти на роботу вони не можуть.

Мер повідомив, що потрібно забезпечити прохід через барикади, зараз увійти неможливо. Сьогодні з мітингувальниками вирушили домовлятися завідувач управсправами Петро Дзюба та заступник начальника управління житлово-комунального господарства Департаменту ЖКІ Петро Чекер.

"Якийсь час ми можемо потерпіти, але нам треба вирішити головне питання - дати доступ до будівлі. Для цього потрібно обгородити вхід з центральної частини і вхід із заднього майданчика. Там парковка, крім того за пожежною безпекою повинен бути відкритий вхід", - зазначив Хотлубей.

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Крім того, він заявив, що всі рішення, які приймає "нове керівництво" міста неправомірні та "ніяке казначейство платіжку у них не прийме", і тільки у нього є право підпису.

У місті намагаються зберегти спокій. На ранок всі комунальні служби доповіли, що працюють всі міські підприємства, вийшов на лінію транспорт. У самій будівлі міської адміністрації сьогодні працює служба оперативного реагування, біля будівлі працюють співробітники міліції та ДАІ.