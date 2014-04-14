Україна пропонує ООН провести спільну антитерористичну операцію - Турчинов

Про це сказав в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов у ході телефонної розмови з Генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, під час розмови сторони обговорили ситуацію, що склалася на сході України.

За словами Турчинова, ситуація на сході України, зокрема в Донецькій та Луганській областях, повністю повторює той сценарій, який розігрувався Російською Федерацією в Криму.

«Російська Федерація надсилає на схід нашої країни спеціальні підрозділи, які захоплюють зі зброєю адміністративні приміщення та своїми діями ставлять під загрозу життя сотень тисяч наших громадян», - сказав він, пояснивши, що ситуація різниться від тієї, що була в Криму, «тому що більшість населення не бажає підтримувати сепаратистів».

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Керівник парламенту повідомив, що зараз розпочалася великомасштабна антитерористична операція, щоб захистити цивільне населення країни.

«Українські громадяни просять владу захистити їх від тероризму та озброєних злочинців. Ми не можемо залишити наших громадян наодинці з озброєними терористами, які погрожують їх життю та здоров'ю та намагаються розірвати країну на шматки», - сказав він.

Разом з тим Турчинов наголосив, що влада вживає заходів, «які повинні стабілізувати ситуацію в регіоні».

Зокрема, мова йде про реформування законодавства в частині децентралізації влади.

«Йдеться про суттєве розширення повноважень територіальних громад, формування виконавчих органів влади місцевими радами, розширення матеріальної та фінансової самостійності регіонів», - зазначив керівник парламенту.

Він наголосив, що влада готова співпрацювати з представниками громадськості з усіх регіонів України для того, щоб з усіма налагодити конструктивний діалог, «але тероризму та російській агресії ми будемо протистояти».

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Крім того, аби світова спільнота засвідчила правомірність дій українських правоохоронців та військових в ході антитерористичної операції, Турчинов запропонував Пан Гі Муну провести спільну операцію з миротворчими силами ООН.

«Ми не заперечуємо і вітаємо, якщо за вашою допомогою буде проведена спільна антитерористична операція на сході. Тоді фахівці та спостерігачі самі зможуть засвідчити легітимність та правомірність наших дій», - наголосив він.

У свою чергу Пан Гі Мун зауважив, що влада вжила тих кроків, «які були необхідні для врегулювання ситуації в Україні в цілому та на сході і півдні зокрема».

«Хочу висловити свою повну підтримку як вам особисто, так і народові України. Ви можете повністю розраховувати на ООН як на партнера. Я зроблю все від мене залежне, щоб ситуація якнайшвидше розв’язалася мирним шляхом», - підсумував Генеральний секретар ООН.