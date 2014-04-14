Путін призначив Аксьонова в.о. губернатора Криму

18:06, 14 квітня 2014
Політика
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Президент Росії Володимир Путін запропонував самопроголошеному кримському прем'єру Сергію Аксьонову стати виконуючим обов'язки губернатора Криму, той погодився.

Аксенов / REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив на зустрічі з Аксьоновим сьогодні в Москві.

«Відповідно до чинного законодавства Російської Федерації необхідно призначити виконуючого обов'язки губернатора. І сьогодні такий указ буде підписано. Прошу вас прийняти цю пропозицію», - сказав Путін. Аксьонов погодився, подякував президенту і сказав, що він не підведе.

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При цьому Аксьонов заявив, що Крим готовий до проведення виборів губернатора у вересні.

Довідка УНІАН. Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще за кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

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