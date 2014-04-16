Рада не підтримала постанову щодо відновлення призову до армії

Як передає кореспондент УНІАН, в.о. президента, голова ВР Олександр Турчинов поставив цей проект постанови на голосування в цілому і за нього проголосували лише 208 народних депутатів із 255, зареєстрованих у сесійній залі.

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Зокрема від Партії регіонів та КПУ не проголосував жоден депутат.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Туричнов заявив, що Верховна Рада завтра повернеться до розгляду проекту постанови про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності України у зв'язку з агресією Російської Федерації.

Голова ВР провів "сигнальне" голосування з цього питання, за результатами якого "за" висловилися лише 190 депутатів. Відповідно, спікер зазначив, що завтра, за умови більшої присутності депутатів, проект постанови розглядатиметься знову.