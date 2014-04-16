У Краматорську українські військові здали сепаратистам зброю - ЗМІ



Сьогодні впрововж дня їх блокували місцеві жителі. На момент закінчення конфлікту біля бронемашин залишалося кількасот людей. У процесі переговорів брало участь керівництво 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади сухопутних військ України, з іншого боку – так звані «зелені чоловічки». На уніформі у них були закріплені георгіївські стрічки. Ці люди були в масках та зі зброєю, повідомляє Радіо Свобода.

В результаті переговорів військових випустили з оточення, але вони віддали затвори і бойки від автоматів, без яких зброя не зможе вистрелити. За словами самих солдатів, вони повертаються до Дніпротетровська.

Також військовики запевнили, що за час блокування сутичок з місцевими мешканцями не було. Більше того, люди приносили їм їжу, консерви та питну воду.

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«Надійшов наказ, що ми повинні переїхати з пункту «А» до пункту «Б», куди саме, я не знаю. Цивільні мешканці до нас ставляться нормально. Люди просто стоять і не пускають нас далі. Кажуть, щоб ми повертались назад в бригаду», – розповів один з військових Олексій Мітков.

Блокувальники теж кажуть, що війсьові поводять себе толерантно, а зупинили їх, бо не хочуть, щоб біля їхніх домівок стріляли.

«Ми зібралися, щоб зупинити цю техніку. Нас це не влаштовує. Нам не потрібна громадянська війна. Ці хлопці – наші, як вони будуть у нас стріляти?» – каже місцева жителька Алла.

Беззбройними залишили не усіх військових, на кожній бронемашині один солдат зберіг автомат у бойовій готовності.

Сьогодні вдень на Донеччині в Краматорську російські диверсійно-терористичні групи і місцеві екстремісти захопили кілька одиниць бронетехніки Збройних сил України.