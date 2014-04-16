У Краматорську українські військові здали сепаратистам зброю - ЗМІ
Шістнадцять одиниць броньованої техніки та понад півсотні військових залишили населений пункт Пчолкіне, що поблизу Краматорська.
Сьогодні впрововж дня їх блокували місцеві жителі. На момент закінчення конфлікту біля бронемашин залишалося кількасот людей. У процесі переговорів брало участь керівництво 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади сухопутних військ України, з іншого боку – так звані «зелені чоловічки». На уніформі у них були закріплені георгіївські стрічки. Ці люди були в масках та зі зброєю, повідомляє Радіо Свобода.
В результаті переговорів військових випустили з оточення, але вони віддали затвори і бойки від автоматів, без яких зброя не зможе вистрелити. За словами самих солдатів, вони повертаються до Дніпротетровська.
Також військовики запевнили, що за час блокування сутичок з місцевими мешканцями не було. Більше того, люди приносили їм їжу, консерви та питну воду.
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«Надійшов наказ, що ми повинні переїхати з пункту «А» до пункту «Б», куди саме, я не знаю. Цивільні мешканці до нас ставляться нормально. Люди просто стоять і не пускають нас далі. Кажуть, щоб ми повертались назад в бригаду», – розповів один з військових Олексій Мітков.
Блокувальники теж кажуть, що війсьові поводять себе толерантно, а зупинили їх, бо не хочуть, щоб біля їхніх домівок стріляли.
«Ми зібралися, щоб зупинити цю техніку. Нас це не влаштовує. Нам не потрібна громадянська війна. Ці хлопці – наші, як вони будуть у нас стріляти?» – каже місцева жителька Алла.
Беззбройними залишили не усіх військових, на кожній бронемашині один солдат зберіг автомат у бойовій готовності.
Сьогодні вдень на Донеччині в Краматорську російські диверсійно-терористичні групи і місцеві екстремісти захопили кілька одиниць бронетехніки Збройних сил України.