Постпред Британії в ООН зажадав від Росії відвести свої війська від кордонів України

Про це він заявив під час Ради Безпеки ООН.

Гран нагадав Росії, що вона не може користуватися ситуацією в Україні як приводом для своєї військової діяльності.

"Ми звертаємося до Росії з простим закликом: припиніть втручатися у внутрішні справи України. Відведіть свої війська від українського кордону. Відкличте дозвіл на використання російських Збройних Сил в Україні. Почніть прямий діалог", - підкреслив він.

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За словами Грана, факти про події в Україні, надані постійним представником Росії в ООН Віталієм Чуркіним надумані, необґрунтовані.

"Сьогодні представник Росії знову говорив про надумані факти щодо того, що відбувається на Сході України. Я не сумніваюся в тому, що подальше розслідування доведе необґрунтованість цієї російської риторики", - зазначив він.