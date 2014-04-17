Постпред Британії в ООН зажадав від Росії відвести свої війська від кордонів України
Постійний представник Великобританії Марк Лаялл Гран заявив, що його країна вимагає від Росії вивести свої війська від українських кордонів
Про це він заявив під час Ради Безпеки ООН.
Гран нагадав Росії, що вона не може користуватися ситуацією в Україні як приводом для своєї військової діяльності.
"Ми звертаємося до Росії з простим закликом: припиніть втручатися у внутрішні справи України. Відведіть свої війська від українського кордону. Відкличте дозвіл на використання російських Збройних Сил в Україні. Почніть прямий діалог", - підкреслив він.
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За словами Грана, факти про події в Україні, надані постійним представником Росії в ООН Віталієм Чуркіним надумані, необґрунтовані.
"Сьогодні представник Росії знову говорив про надумані факти щодо того, що відбувається на Сході України. Я не сумніваюся в тому, що подальше розслідування доведе необґрунтованість цієї російської риторики", - зазначив він.