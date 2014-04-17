Тимчук: Донецька область - пілотний проект другого етапу знищення України

Таку думку висловив координатор Інформаційного опору Дмитро Тимчук у своєму блозі Лезом бритви.

Зокрема, Тимчук вважає, що, не зумівши розгойдати ситуацію на всьому Південному Сході відразу, Кремль вирішив діяти поетапно, виводячи з підконтрольності Києву один регіон за іншим.

"Варто розуміти, що Донецька область сьогодні - це "пілотний проект" другого етапу (після Криму) путінської авантюри зі знищення України. Якщо тут у Москви все вийде, схожий сценарій негайно чекає на Луганську та Харківську області. І так далі", - пише він.

Читайте такожУ Дніпропетровську встановили нагороду за упіймання російських диверсантів: $10 000 за кожногоКрім того, паралельно Росія може провадити підривну діяльність на Півдні, де плацдармом для активних дій росіян слугує Придністров'я.

За даними Тимчука, ще в березні сюди було перекинуто близько 2 тисяч російських військовослужбовців, з яких "добра половина-спецназ".

Але навіть Південний Схід - не кінець сценарію, вважає автор.

"Поки Путін трясе жупелом на ім'я Янукович, ми не можемо говорити про те, що він не націлився на Київ. Зрозуміло, під приводом "повернення легітимної української влади", - заявляє Тимчук.

Щоправда, цей сценарій може "дещо зіпсувати" екстрена робота правоохоронців у рамках нинішніх 4 кримінальних справ проти Януковича.

"Доведи вони всьому світові на пальцях, що "легітимний президент" - злодій і вбивця, і Путіну буде куди складніше використовувати ВФЯ у своєму ляльковому спектаклі", - пише активіст.