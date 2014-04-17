ЗМІ: Росія перекидає війська до Криму
09:47, 17 квітня 2014Політика
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Учора ввечері, після 19:00, на півострів Крим зі сторони Керченської переправи почали масово прибувати російські військові та техніка.
Росія перекидає війська до Криму / REUTERS
Переправляють їх у район Керчі та Феодосії паромним шляхом, повідомляє ТСН з посиланням на Громадське.ТБ.
Цю ж інформацію підтвердив і народний депутат Олександр Бригинець.
"Із 19:00 за київським часом на Керченській переправі йде масоване перекидання російських військ та техніки. Цю інформацію підтвердили і активісти Української справи, і Незалежних профспілок України", - написав Бригінець у Twitter.
Крим перебуває під російською окупацією вже майже два місяці.
Тепер схожа операція відбувається на Сході України – там уже два тижні тривають силові захоплення будівель державних установ та правоохоронних органів.
Україна в організації сепаратистських дій звинувачує Росію.
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