ЗМІ: Росія перекидає війська до Криму

09:47, 17 квітня 2014
Політика
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Учора ввечері, після 19:00, на півострів Крим зі сторони Керченської переправи почали масово прибувати російські військові та техніка. 

Росія перекидає війська до Криму / REUTERS

Переправляють їх у район Керчі та Феодосії паромним шляхом, повідомляє ТСН з посиланням на Громадське.ТБ.

Цю ж інформацію підтвердив і народний депутат Олександр Бригинець.

"Із 19:00 за київським часом на Керченській переправі йде масоване перекидання російських військ та техніки. Цю інформацію підтвердили і активісти Української справи, і Незалежних профспілок України", - написав Бригінець у Twitter.

Крим перебуває під російською окупацією вже майже два місяці.

Тепер схожа операція відбувається на Сході України – там уже два тижні тривають силові захоплення будівель державних установ та правоохоронних органів.

Україна в організації сепаратистських дій звинувачує Росію.

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