ЗМІ: Росія перекидає війська до Криму

Переправляють їх у район Керчі та Феодосії паромним шляхом, повідомляє ТСН з посиланням на Громадське.ТБ.

Цю ж інформацію підтвердив і народний депутат Олександр Бригинець.

"Із 19:00 за київським часом на Керченській переправі йде масоване перекидання російських військ та техніки. Цю інформацію підтвердили і активісти Української справи, і Незалежних профспілок України", - написав Бригінець у Twitter.

Крим перебуває під російською окупацією вже майже два місяці.

Тепер схожа операція відбувається на Сході України – там уже два тижні тривають силові захоплення будівель державних установ та правоохоронних органів.

Україна в організації сепаратистських дій звинувачує Росію.