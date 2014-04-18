Влада обіцяє зміни до Конституції та децентралізацію

Про це сказав виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов у зверненні до українців від свого імені, імені прем’єр-міністра, депутатів парламентської більшості.

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Він висловив жаль, що фракції Партії регіонів та комуністів відмовились підписувати Меморандум порозуміння, спрямований на мирне врегулювання проблем, що існують в державі. Тому, зауважив спікер, керівництво країни прийняло рішення викласти основні позиції Меморандуму в своїй заяві.

За словами Турчинова, напередодні свята Христового Воскресіння в заяві керівники країни закликають усіх співгромадян простягнути руку один одному, відмовитись від радикальних дій та мови ненависті. “Разом повернутись до спільних дій, до захисту і розвитку, до творчої розбудови соборної, демократичної, унітарної України, у якій вільно і дружно будуть жити представники всіх національностей, різних релігійних переконань та політичних поглядів”, - наголосив він.

“Ми, рішуче засуджуючи спроби сепаратизму та розколу України, звертаємося до всіх громадян країни із закликом до консолідації в ім’я збереження єдності, цілісності території України, досягнення громадянської злагоди у суспільстві”, - підкреслив Турчинов.

Він пообіцяв, що керівництво держави, за підтримки більшості у Верховній Раді України, докладе всіх зусиль до невідкладного розгляду відповідних змін до Конституції України та проведення в Україні реформи місцевого самоврядування та організації влади в регіонах, передбачивши децентралізацію влади і розширення повноважень територіальних громад, формування виконавчих органів місцевими радами замість державних адміністрацій, забезпечення повноважень регіонів необхідними фінансовими ресурсами та запровадження дієвих механізмів участі громадськості у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування.

«Для досягнення миру та порозуміння між громадянами України буде забезпечено право обласним, міським та районним радам приймати рішення щодо надання на території відповідного регіону одночасно із державною українською мовою офіційного статусу російській або іншим мовам, якими говорить більшість місцевого населення», - наголосив Турчинов.

Він нагадав, що уряд України вніс до Верховної Ради законопроект, яким передбачено недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності осіб з приводу подій, які мали місце під час масових акцій протесту, за умови добровільної здачі державним органам зброї, бойових припасів, вибухових речовин, пристроїв і звільнення всіх зайнятих під час масових акцій будівель, приміщень державних органів та органів місцевого самоврядування.