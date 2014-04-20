Прикордонники перехопили посилку з Криму з бронежилетами та мачете

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, у пунктах контролю на межі адміністративного кордону між Херсонською областю та АР Крим почастішали спроби переправлення заборонених предметів посередництвом фірми-поштового перевізника.

Так, 19 квітня, напередодні Великодня, у пункті контролю «Каланчак» під час перевірки вантажівки з посилками прикордонники спільно з працівниками СБУ виявили заборонені до провозу два бронежилети та чотири шоломи. Під час більш детального огляду вантажу також було виявлено 8 авіаційних рятувальних комплектів, до комплекту яких входить мачете (лезо 30-40 см).

Читайте такожСБУ заявляє про можливе перевезення морем диверсантів та зброїАвтомобіль та виявлені предмети встановленим порядком передано оперативно-слідчій групі МВС.

Це вже не перший випадок, коли у вантажівках фірми-поштового перевізника виявляються предмети військового призначення. Так, 17 квітня у пункті контролю «Чонгар» прикордонники виявили 10 бронежилетів.