Турчинов назвав Януковича "крапленою картою" у брудній грі Путіна
20:35, 20 квітня 2014Політика
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В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов вважає, що екс-президент України Віктор Янукович є маріонеткою у грі президента РФ Володимира Путіна.
Турчинов пояснив, чому Януковича не пускають у Москву / REUTERS
Про це Турчинов заявив в інтерв`ю програмі «Події тижня» («События недели») на телеканалі «Україна».
«Тому вони до нього ставляться зверхньо і зневажливо. Вони навіть йому жодного разу прес-конференцію в Москві не дозволили провести. А тільки на периферії, тільки в Ростові-на-Дону, хоча він живе у Підмосков`ї, у придбаному за вкрадені в Україні гроші будинку», - сказав Турчинов.
Читайте також69,8% жителів Південного Сходу України вважають Януковича нелегітимним президентомЗа його словами, Янукович - «це не той рівень, який може хтось серйозно сприймати. Для такої брудної гри підходить і така краплена карта, як Янукович».
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