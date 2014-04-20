Турчинов назвав Януковича "крапленою картою" у брудній грі Путіна

Про це Турчинов заявив в інтерв`ю програмі «Події тижня» («События недели») на телеканалі «Україна».

«Тому вони до нього ставляться зверхньо і зневажливо. Вони навіть йому жодного разу прес-конференцію в Москві не дозволили провести. А тільки на периферії, тільки в Ростові-на-Дону, хоча він живе у Підмосков`ї, у придбаному за вкрадені в Україні гроші будинку», - сказав Турчинов.

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