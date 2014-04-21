В Україну прибув віце-президент США Байден

В Україну з візитом прибув віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту «Бориспіль» віце-президента США зустрічали в.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця і посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

Підходу віце-президента США до представників ЗМІ не було.

Читайте такожСенатори закликають Обаму посилити санкції проти РосіїВ інтерв'ю журналістам Дещиця сказав, що в Україні очікують від візиту Байдена підтвердження інтенсивного діалогу між Україною і США.

“Ми очікуємо, що буде підтверджено в черговий раз інтенсивність діалогу між Україною і США і продовжено домовленості, які були досягнуті під час візиту прем'єр-міністра України до США”, - сказав Дещиця.