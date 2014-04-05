Байден пообіцяв, що США сприятимуть зміцненню енергетичної безпеки України

Про це Байден заявив у телефонній розмові з прем`єр-міністром України Арсенієм Яценюком, передає Радіо «Свобода» з посиланням на заяву Білого дому.

Віце-президент США звернув особливу увагу на важливість зміцнення енергобезпеки України й пообіцяв тісно працювати з Україною та іншими країнами Європи, щоб запобігти використанню енергоресурсів будь-якою стороною як політичної зброї.

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Також Байден привітав Яценюка з досягненням попередньої домовленості між Міжнародним валютному фондом і Україною про заходи зі стабілізації української економіки.

Байден висловив надію на швидке укладення остаточної домовленості між МВФ і Україною й сказав, що підтримка з боку міжнародних партнерів, включаючи кредитні гарантії з боку США на суму в 1 млрд доларів, допоможуть Україні справитися з її найневідкладнішими потребами.

Крім того, Байден висловив підтримку просуванню України в напрямку конституційних реформ і привітав підготовку країни до намічених на 25 травня президентських виборів.