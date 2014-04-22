Спостерігачі ООН в Україні будуть співпрацювати з місією ОБСЄ

Як заявив офіційний представник генерального секретаря Об'єднаних Націй Стефан Дюжаррик, розширення співпраці, зокрема, передбачає активний обмін інформацією, пише ИТАР-ТАСС.

"Ми працюємо над тим, щоб тісніше взаємодіяти і активніше ділитися інформацією", - сказав він.

Разом з тим Дюжаррик нагадав, що спостерігачі ООН і ОБСЄ виконують в Україні "дві різні місії від двох різних організацій" і "наділені різними повноваженнями".

Тоді як ООН займається відстеженням ситуації з правами людини, представники ОБСЄ зосереджені на аналізі ситуації з безпекою.

У цьому зв'язку Стефан Дюжаррик утримався від детального коментаря з приводу стрілянини, відкритої в ніч на 20 квітня біля блокпосту в місті Слов'янськ, висловивши лише стурбованість подією.

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"У нас немає інформації про те, хто це зробив, і немає необхідного мандата для того, щоб розслідувати цей інцидент", - сказав він. Однак представник генсекретаря ООН зазначив, що у всесвітній організації розраховують, що "всі сторони будуть виконувати зобов'язання, дані в Женеві".