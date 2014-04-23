На п'яти шахтах Ахметова почався страйк - гірники вимагають підвищення зарплат

Про це повідомили співробітники компанії "Краснодонвугілля".

"В "Краснодонвугіллі" почали страйкувати. 80% шахтарів не виходять на роботу і зараз штурмують "Краснодонвугілля", - повідомив вночі podrobnosti.ua В'ячеслав, один з працівників шахти.

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Як розповідають учасники страйку, шахтарі Краснодона вирішили страйкувати 22 квітня на площі Молодої гвардії " в місті Краснодон Луганської області приблизно в чотири години і не працювали всю ніч.

Біля будівлі підприємства "Краснодонвугілля" зібралося близько 2 тисяч осіб, які висунули вимогу: підвищити зарплату до середньої по Донбасу.

"Вчора в Краснодоні був мітинг з приводу референдуму та був інший мітинг. А у нас 22 число - день авансу. Ми отримали по тисячі гривень. Хоча ціни за останній тиждень зросли: бензин подорожчав хліб подорожчав. Ось один хлопчина і каже: "Давайте вимагати підвищення зарплати". Ми його підтримали", - розповідає Михайло, один із шахтарів "Краснодонвугілля".

За його словами, максимальна зарплата шахтаря на цьому бюджетотворчому для Краснодона підприємстві складає 6 тисяч гривень, тоді як в середньому на Донбасі працює в забої платять по 8-10 тисяч.

"Ми в шахту опускаємося раніше, піднімаємося пізніше, але 6 тисяч гривень у нас - стеля. Тому автобуси третьої, четвертої зміни не поїхали в забій. І перша зміна теж не поїхала", - уточнює Михайло.

"Ситуація вимагає розголосу, інакше нас завтра всіх звільнять", - переживає один з учасників страйку.

Всю ніч шахтарі простояли перед закритим офісом компанії. До них виходив генеральний директор "Краснодонвугілля" Олександр Ангеловський, але вимог не задовольнив, тому страйк триватиме.

При цьому політичних вимог страйкуючі не висувають.

Станом на 8 ранку біля центрального офісу підприємства залишалися страйкувати близько 500 шахтарів "Краснодонвугілля". Зараз туди продовжують сходитися інші співробітники компанії.

У прес-службі "Краснодонвугілля" підтвердили, що вхід в будівлю підприємства на даний момент перекритий, але відмовилися коментувати сам страйк.