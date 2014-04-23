Під Краматорськом невідомі обстріляли вертоліт ЗСУ - Тимчук
20:43, 23 квітня 2014Політика
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Обстріл вівся з автоматичної зброї калібру 5,45 мм, зазначає керівник центру військово-політичних досліджень.
У Краматорську тривають заворушення / REUTERS
Під Краматорськом невідомі обстріляли вертоліт ЗСУ.
Про це керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці в Facebook.
"За оперативними даними групи "Інформаційний Опір", півгодини тому в небі поблизу Краматорська був обстріляний невідомими вертоліт Мі-8 Збройних сил України", - повідомив він.
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Тимчук відзначив, що обстріл вівся з автоматичної зброї калібру 5,45 мм.
Постраждалих, за його даними, немає.
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