Антитерористичну операцію відновлено - Турчинов
В. о. президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов наголошує, що РФ координує та підтримує терористів на сході, антитерористичну операцію відновлено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму зверненні, яке транслював телеканал «Рада».
Турчинов наголосив, що терористи, які взяли в заручники увесь Донецький регіон, вже давно перейшли межу людяності, а озброєні злочинці захоплюють адміністративні будівлі та беруть у заручники українських громадян та зарубіжних журналістів, катують та вбивають патріотів України.
“Враховуючи реальну небезпеку та необхідність захистити людей, ми відновили антитерористичну операцію, яка системно та послідовно реалізується з метою повної локалізації терористичної загрози захисту мирних громадян нашої країни”, - наголосив Турчинов.
Читайте такожОперацію у Слов'янську проводить МВС, а не армія, російські військовики залишають місто - ТимчукВ той же час, наголосив він, Російська Федерація “координує та відкрито підтримує вбивць-терористів, що діють зі зброєю в руках на сході нашої країни».
“Не маючи жодних підстав, керівництво Росії дозволяє собі нахабним чином втручатись у внутрішні справи України. Росія на державному рівні підтримує тероризм в нашій країні саме в той час, коли російські громадяни постійно потерпають від терористичних атак на своїй території”, - сказав голова ВР.