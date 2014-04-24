Антитерористичну операцію відновлено - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму зверненні, яке транслював телеканал «Рада».

Турчинов наголосив, що терористи, які взяли в заручники увесь Донецький регіон, вже давно перейшли межу людяності, а озброєні злочинці захоплюють адміністративні будівлі та беруть у заручники українських громадян та зарубіжних журналістів, катують та вбивають патріотів України.

“Враховуючи реальну небезпеку та необхідність захистити людей, ми відновили антитерористичну операцію, яка системно та послідовно реалізується з метою повної локалізації терористичної загрози захисту мирних громадян нашої країни”, - наголосив Турчинов.

Читайте такожОперацію у Слов'янську проводить МВС, а не армія, російські військовики залишають місто - ТимчукВ той же час, наголосив він, Російська Федерація “координує та відкрито підтримує вбивць-терористів, що діють зі зброєю в руках на сході нашої країни».

“Не маючи жодних підстав, керівництво Росії дозволяє собі нахабним чином втручатись у внутрішні справи України. Росія на державному рівні підтримує тероризм в нашій країні саме в той час, коли російські громадяни постійно потерпають від терористичних атак на своїй території”, - сказав голова ВР.