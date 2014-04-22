У річці на Донеччині знайшли тіло чоловіка, схожого на зниклого депутата з Горлівки - ЗМІ

Тіло чоловіка, схожого на викраденого кілька днів тому депутата Горлівської міськради Володимира Рибака, знайшли в Слов'янську. Труп сплив біля берегів річки Сіверський Донець, повідомляє Gorlovka.ua.

«Сьогодні прийшло орієнтування зі Слов'янська, де був виявлений труп чоловіка, дуже схожого на депутата Горлівської міськради Володимира Рибака, який був викрадений у Горлівці невідомими людьми в масках. Тіло було виявлено на березі річки Сіверський Донець. Зараз будемо проводити слідство, оскільки раніше було зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.146 КК України «незаконне позбавлення волі або викрадення людини», - розповів виданню начальник Горлівського МУ Андрій Крищенко, який перебуває зараз на лікарняному, але координує роботу правоохоронців.

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«Його важко було впізнати. Але якщо б він пролежав у воді ще кілька діб, то впізнати його дуже і дуже важко, тільки по ДНК. Але тіло спливло і його можна розпізнати. Швидше за все, його вбили 19 квітня. Люди хотіли приховати сліди злочину, вони підготовлені, це не якісь розбійники і наркомани. Що вони з людиною без зброї зробили, це на їх совісті», - розповів начальник кримінальної міліції Горлівського МУ Герман Приступа, який працював разом з Рибаком.

За даним фактом проводиться досудове розслідування та вживаються заходи зі встановлення осіб, причетних до скоєння вбивства.

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Нагадаємо, у Центрально-Міський РВ м. Горлівки звернувся місцевий житель із заявою про те, що 17 квітня 2014 року близько 18.00 невідомі особи викрали депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 КК України.

За словами заявника, він йшов з В. Рибаком по пр. Перемоги, коли біля них зупинився автомобіль, з якого вийшли невідомі особи, посадили депутата в машину і відвезли його в невідомому напрямку. До теперішнього часу мобільний телефон представника влади не активний.

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Встановлено, що перед викраденням Володимир Рибак намагався пройти до міськвиконкому, щоб зняти прапор так званої «Донецької народної республіки», але на вході в будівлю з цього приводу у нього виник конфлікт із представниками самооборони.