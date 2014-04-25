На травневі свята у південних і східних областях України очікуються провокації – Парубій
На травневі свята, зокрема 1 і 9 травня, у південних і східних областях України очікуються провокації з боку сепаратистів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій сьогодні в Павлограді Дніпропетровської області.
За даними секретаря РНБО, провокації можуть бути в Одеській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та інших областях.
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Парубій також не виключає вірогідності вторгнення російських військ на територію України.
"Мета Росії - спровокувати громадянський конфлікт в Україні, тому не можна виключати вторгнення російських військ, і необхідно до нього готуватися", - зазначив секретар РНБО.
Як повідомляв УНІАН раніше, у Сумській області екстремісти планують дестабілізацію суспільно-політичної ситуації. У зв'язку з цим, для протидії екстремістам за наказом міністра внутрішніх справ у структурі УМВС створюється батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Суми".