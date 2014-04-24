На Сумщині очікують сепаратистських провокацій та захоплення адмінбудівель

У Сумській області екстремісти планують дестабілізацію суспільно-політичної ситуації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської обласної ради, про це сьогодні під час зустрічі з представниками депутатського корпусу облради та підприємцями з питань забезпечення правопорядку в регіоні заявив начальник УМВС України в Сумській області Анатолій Річкаль.

«Правоохоронці отримали інформацію про те, що екстремісти готують сценарій дестабілізації ситуації на Сумщині. Є також інформація: для того, щоб дестабілізувати ситуацію в області, учасникам таких заходів планується платити по 5 тисяч гривень на добу. Планується захоплення адмінбудівель», - зазначив Річкаль.

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За його словами, виявлені факти очевидного планування протиправної діяльності з боку екстремістів.

«Нещодавно в Краснопіллі невідомі люди фільмували райвідділ міліції. На запитання, навіщо вони це роблять, відповіли, що хочуть зняти фільм про Краснопілля. Ми знаємо, що це за фільми. Їх вже знято в Донецькій та Луганській областях», - наголосив Річкаль. Він нагадав, що для протидії екстремістам за наказом міністра внутрішніх справ у структурі УМВС створюється батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Суми».

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«Його кількість становитиме 200 чоловік, які отримуватимуть за свою роботу 4,8 тисячі гривень на місяць, що, звичайно, не співмірно з гонорарами сепаратистів. Але для того, щоб цей підрозділ почав діяти, треба близько 1 мільйона гривень. У бюджеті, що формувався на початку року, таких грошей зараз немає», - сказав Річкаль.

При цьому він звернувся до депутатів та підприємців з проханням надати батальйону посильну фінансову допомогу.

У свою чергу голова обласної ради Микола Клочко зазначив, що питання суспільно-політичної ситуації в країні і на Сумщині зокрема вийшло за рамки суто політичної площини.

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«Головне – зберігати стабільність у суспільстві, допомагати військовим та правоохоронцям в охороні громадського порядку і попереджувати будь-які можливі провокації», - підкреслив Клочко.

Учасники засідання зазначили також, що в Сумах завдання по боротьбі із сепаратизмом та захистом прав громадян та охороні громадського порядку здійснюють також і громадські формування, наприклад, особовий склад правозахисної громадської організації «Комітет національної безпеки».