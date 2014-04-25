Екс-голову ”Нафтогазу” відпустили під заставу - Аваков

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі facebook написав в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков.

”Печерський суд. У вечері суддя Ільєва винесла рішення відпустити під заставу екс-главу НАК Нафтогазу Бакуліна за 9,987 млн грн. ”Легко і технічно” знижено розмір застави з 1,5 млрд грн. до 10 млн … За 15 хв в нарадчій кімнатці - рішенням на одному аркушику”, - написав Аваков.

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”Ви говорите, що небезпека російський імперіалізм? Терористи? Сепаратисти? - Це нісенітниця. Корупція, продажні суди - ось головна біда - ось небезпека”, - додав він.

Також міністр повідомив, що слідство МВС подає апеляцію.