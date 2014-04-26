Царьову відмовили в дебатах через телеміст

У відповідь на це керівництво "УТ-1" повідомило йому, що національна телекомпанія не має такої можливості.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Я - єдиний кандидат у президенти, з якого зняли держохорону. Я погодився брати участь у теледебатах на УТ-1 через телеміст. І отримав відповідь, що національна телекомпанія не має такої можливості. Шкода. Тому що це був шанс донести позицію жителів Південного сходу до влади і всієї України", - заявив він.