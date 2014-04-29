У Донецьку відкрилося консульство Польщі

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, за даними польського МЗС, консульство обслуговуватиме жителів Донецької, Луганської та Запорізької областей.

"Консульство в Донецьку є наймолодшим представництвом в Україні. Підготовчі роботи тривали від минулого року, тепер воно почне видавати візи", - йдеться у повідомленні.

Генеральний консул у Донецьку Якуб Волашєвич повідомив під час церемонії відкриття, що також консульство надаватиме допомогу польським громадянам.

Він зауважив, що у трьох вищезгаданих областях живуть від 8 до 15 тис. поляків, а за неофіційними даними, їх може бути навіть у декілька разів більше.

Читайте такожНайбільше довгострокових шенгенських віз українцям видають Словаччина, Угорщина та ПольщаЯк повідомляв УНІАН, у березні Польща евакуювала співробітників консульства у Севастополі після захоплення Криму Росією та офіційно не повідомляла про подальші плани щодо цього представництва.

В Україні діють польські консульства у Києві, Луцьку, Харкові, Одесі, Вінниці, а також у Львові, яке традиційно видає майже половину усіх польських віз.

Торік Польща, яка постійно видає українцям найбільше віз серед усіх держав шенгенської зони, видала понад 720 тис. віз (+12% до попереднього року).