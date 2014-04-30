Юристи та "чорнобильці" підписали меморандум про співпрацю

13:45, 30 квітня 2014
Політика
1 0

30 квітня 2014 року в Союзі юристів України відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Всеукраїнською громадською організацією «Союз юристів України» і Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Союз Чорнобиль України».

Юристи домовилися про співпрацю з чорнобильцями

Про це повідомили прес-служби організацій.

Як зазначається у Меморандумі,  його було підписано задля "якомога повнішої реалізації конституційного принципу верховенства прав людини".

У рамках взаємодії сторони посилюватимуть співпрацю у сфері юридично-правового забезпечення встановлених Конституцією України і Законами України прав і свобод громадян,  зокрема тих, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Читайте такожУкраїну просять захистити права чорнобильцівДля цього передбачається проведення консультацій у зв’язку з участю Сторін у парламентських, урядових, громадських, міжнародних заходах з питань, що стосуються визначеної цим Меморандумом сфери співпраці, надання, у разі необхідності, висновків і пропозицій до проектів законодавчих і нормативних актів з питань прав людини тощо. 

Меморандум передбачає також можливість розвитку зв’язків на регіональному рівні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter