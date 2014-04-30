У ЦВК підтвердили викрадення члена окружної виборчої комісії на Донеччині

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

“Інформація, яка мала місце відносно 50-го округа - це Донецька область - про викрадення одного із членів комісії, поки що, на жаль, підтверджується”, - сказав він.

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За словами Магери, з цим членом комісії немає зв'язку. Він висловив сподівання, що з цією людиною буде все добре і найближчим часом з нею можна буде зв'язатись.

“Зі свого боку хочу висловити категоричний протест проти таких дій осіб, котрих я не можу навіть сепаратистами назвати, оскільки сепаратисти так себе не поводять. Коли викрадаються члени виборчих комісій, це чистої води тероризм, і це абсолютно неприпустима річ”, - наголосив Магера і висловив сподівання, що таких випадків більше не буде.