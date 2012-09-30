Опозиція заявляє про погрози членам виборчих комісій в Одесі

У Любашевському, Комінтернівському та інших районах Одеської області невідомі особи обдзвонюють членів дільничних виборчих комісій, які представляють Об'єднану опозицію, наполегливо рекомендуючи їм відмовитися від роботи в складі в комісій або не бути на першому засіданні територіальної виборчої комісії (ТВК), на якому належить скласти присягу.

Про це сьогодні повідомили УНІАН в прес-службі ВО «Батьківщина», уточнивши, що «членам комісій, переважно вчителям місцевих шкіл, аноніми погрожують у разі ігнорування рекомендацій - позбавленням їх займаних робочих місць і навіть можливості працювати на території району».

«Представників комісій від Об'єднаної опозиції також не повідомляють про час скликання першого засідання ТВК, чим штучно позбавляють можливості участі в роботі першого засідання комісії і складання присяги, що, згідно законодавства, може спричинити виключення зі складу дільничної виборчої комісії», - підкреслили в Об'єднаній опозиції з посиланням на юридичну службу ВО «Батьківщина».

«Зловживаючи посадовими повноваженнями, представники місцевої влади також ініціювали проведення перших засідань дільничних виборчих комісій в приміщеннях органів місцевого самоврядування, як це відбулося, наприклад, в райцентрі Комінтернівському, - констатували в прес-службі, - причому іноді проводили загальне засідання членів декількох комісій, що суперечить чинному законодавству».

«Керівництво окружної комісії №138 з центром в смт Ширяєво також відмовилося видавати низці голів ДВК від «Батьківщини» списки членів дільничних комісій, зокрема їхні адреси, телефони і місця роботи, - зазначили в Об'єднаній опозиції, - а передало їх в Любашевську, Комінтернівську, Березовську, Миколаївську районні держадміністрації і місцевим радам, що суперечить законодавству і призвело до розголошування персональних даних, а також погроз на адресу членів ДВК від ВО «Батьківщина».

На думку представників опозиції, грубі порушення законодавства України зафіксовані вже при формуванні дільничних виборчих комісій в Одеській області. Зокрема, «ні в одній з комісій не були заздалегідь вивішені списки, учасники жеребкування по включенню представників політичних партій до складу дільничних виборчих комісій не знали, під яким номером вони слідують, а оригінали ухвал, які, згідно законодавства, повинні пред'явити протягом чотирьох годин, у всій області вдалося одержати тільки по двох комісіях».

Опозиція зазначає «створення штучних бар'єрів в процесі представлення кандидатур для включення до складу дільничних виборчих комісій (№ 135, 136, 140 і 142), порушення процедури і затягування часу в процесі формування списків для участі в жеребкуванні (всі окружні виборчі комісії в особі голів і секретарів: №134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143), відверту фальсифікацію результатів жеребкування (№134, 135, 136, 140, 141, 142, 143), а також умисний зрив роботи комісії №142», - підсумували в прес-службі одеської ВО «Батьківщина».