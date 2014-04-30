Пашинський обіцяє, що незабаром ситуація в Слов'янську стабілізується

Про це повідомляє "РБК-Україна".

"Я думаю, що ситуація в Слов'янську в найближчі дні буде локалізована і стабілізована. Єдине, що зупиняє, - велика кількість заручників. У нас немає сумніву, що терористи будуть використовувати цивільне населення", - зазначив він.

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Крім цього, він повідомив, що загроза вторгнення з боку Росії все ж існує. Однак, за його словами, це не зупинить продовження АТО.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявив, що за умови значного скупчення людей силові заходи проти терористів є неефективними.