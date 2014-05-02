Протестувальнику в центрі Одеси прострелили легеню - ЗМІ

Міліція підтвердила, що чоловік, який загинув під час сьогоднішніх зіткнень в центрі Одеси, отримав вогнепальне поранення, повідомляє Думская.net.

«В результаті зіткнення один чоловік отримав вогнепальне поранення в праву легеню. Потерпілому була викликана швидка медична допомога, до приїзду якої він помер», - повідомляє прес-служба облУВС.

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Як передає кореспондент «Думської», близько години тому на місці зіткнень були виявлені дві гільзи калібру 5,45 мм від зброї на базі автомата Калашникова і одна куля.

Раніше міліція повідомляла, що протестувальники використовують каміння, коктейлі Молотова та вибухові пристрої. Правоохоронцям вдалося розділити сторони кордоном, однак після тимчасового затишшя зіткнення почалися в районі Грецької площі.

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст . 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України», - підсумували у відомстві.