BBC: У бою під Слов'янську вбито українських військових

Про це повідомляє "ВВС Україна" з посиланням на українських силовиків.

В бою під Слов'янськом поранено щонайменше вісім українських військових. У самому місті зараз перебуває міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і командувач Нацгвардії Степан Полторак. Аваков повідомив, що серед українських військових є загиблі, але поки невідомо скільки.

За словами кореспондента видання, бій йде приблизно в кілометрі від блокпоста на виїзді з міста у напрямку Ізюму.

Протистояння триває поблизу території закинутого підприємства. Як повідомляють українські силовики, в цьому районі планувалася інша операція, але сили сепаратистів спробували зайти з тилу і почався бій.

"Силами АТО ми не проводимо штурму житлових кварталів і ставимо обмеження не атакувати там, де є загроза для цивільного населення", - заявив глава МВС.

Голова Нацгвардії Степан Полторак повідомив, що супротивник "добре організований і підготовлений", а на озброєнні у них є гранатомети, міномети і кулемети.

"Люди добре навчені, і за зовнішніми ознаками вони далеко не слов'янської зовнішності". Міністр Аваков, у свою чергу, закликав називати речі своїми іменами і заявив, що серед нападників є чеченці.

Місцева телевежа вже знаходиться під контролем українських силовиків, відновлено мовлення українських телеканалів.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, під Слов'янському знову йдуть бої з терористами. У місті реве сирена. Однак українські силовики отримали підкріплення і посилилися додаткової військовою технікою.