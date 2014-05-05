Під Слов'янськом знову йдуть бої з терористами. У місті реве сирена

Бої йдуть в районі селища Семенівка. Як повідомляє місцевий сайт slavgorod, до недавнього часу перевага була на стороні терористів. Але кілька хвилин тому стало відомо, що українські силовики отримали підкріплення і посилилися додаткової військовою технікою.

Інформацію про початок активної перестрілки під Слов'янськом також підтверджує спецкор Комсомольської правли Олександр Коц, який знаходиться в Слов'янську .

Як повідомляє журналіст в Твіттері, «під Слов'янськом у Семенівки йде бій, звідти вивозять поранених». Він також повідомляє, що «канонаду вже можна почути в місті, українські війська підходять», додаючи, що «сирена цивільної оборони реве, церкви б'ють на сполох у дзвони. Схоже дійсно нова спроба штурму».

За словами начальника відділу охорони здоров'я слов'янської міської ради Олена Джим, сьогодні в травматологічне відділення лікарні Леніна вже надійшло двоє поранених. Один з постраждалих в результаті вогнепального поранення на даний час 11.00 знаходиться на операційному столі, іншого пораненого доставили Туди, де його оперують хірурги.