Сьогодні відбудеться закрите засідання Верховної Ради

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Засідання відбудеться за участю представників силових структур щодо ситуації на сході України. Журналісти будуть перебувати у кулуарах третього поверху у будинку парламенту.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, вчора під час проведення АТО в Слов'янську 4 представники МВС були вбиті, близько 30 – дістали поранення.

Терористи стріляють з автоматів і мінометів.

«Тактика бою нападників – прикриватися живим щитом з числа місцевого населення. Крім того, місцеві жителі повідомляють, що нападники масово обстрілюють і підпалюють житлові будинки. Є жертви серед місцевого населення», - повідомляє УЗГ МВС України.Читайте такожВ ході АТО вбито 17 терористів - Тимчук

5 травня голова Верховної Ради, в.о. президента України Олександр Турчинов заявив, що антитерористична операція на сході України триватиме і даватиме свої результати.

За його словами, для підтримки східних регіонів і з метою унеможливити сепаратистські дії в інших регіонах, при МВС створюються спеціальні підрозділи, і на сьогодні діють вже сім таких батальйонів.