ГПУ нагадує українцям про кримінальну відповідальність за "співпрацю" з терористами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Такі дії становлять пряму загрозу конституційному ладу України, її територіальній цілісності і громадській безпеці та будуть розцінюватися як співучасть у вчиненні тяжких злочинів проти громадської безпеки та авторитету органів державної влади, попередили в ГПУ.Читайте такожЖителів Слов'янська кличуть у центр міста записувати відео для Путіна і ставати "живим щитом"

Також у прокуратурі підкреслили, що за скоєння таких дій Кримінальним кодексом України передбачено сувору відповідальність аж до позбавлення волі терміном до 15 років.

Зокрема, як нагадали в ГПУ, 18 квітня набув чинності Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України», яким збільшено терміни ув’язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду, розголошення державної таємниці, вибухи та підпали, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Так, відповідати обмеженням волі доведеться за захоплення вокзалу, аеродрому, порту, станції або іншого транспортного підприємства. Дії, які спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, каратимуся позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років. Крім того, встановлено штраф або виправні роботи, за блокування транспортних комунікацій, відключення енергопостачання або іншу умисну дію, що порушила нормальну роботу транспорту або створювала небезпеку для життя людей, наголосили в Генпрокуратурі.