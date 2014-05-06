Через проведення АТО із санаторіїв Слов'янська вивозять пацієнтів

Про це повідомила Наталія Королевська, перебуваючи в Донецьку. За її словами, допомога була надана людям, у яких немає можливості залишити Слов'янськ самостійно з причини проведення антитерористичної операції.

«Країна опинилася в ситуації, коли про мир вже недостатньо просто говорити. За мир вже потрібно боротися! Сьогодні ми вивезли зі Слов'янська 25 інвалідів-спинальників, до них приєдналися ще 15 звичайних мешканців, які побажали залишити місто. Також ми закупили й передали необхідні медикаменти до лікарень Краматорська та Слов'янська», - повідомила вона.

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Як зазначила Наталія Королевська, робота з надання допомоги конкретним людям ведеться в рамках діяльності Інституту соціального захисту громадян, і продовжуватиметься надалі. «Координатором цього процесу від Інституту в Донецькій області буде Поламарчук Надія Степанівна, яка вже дуже багато років займається питаннями соціального захисту на Донбасі», - повідомила політик.

Наталія Королевська переконана, у нинішній ситуації турбота про людей, як ніколи, набула першочергового значення. За її словами, зараз мова йде не просто про захист, а про порятунок життів українців. «Вже не до політичних гасел. Я вимагаю від політиків припинити розпалювати війну і сісти за стіл переговорів!», - закликала вона.

Водночас Наталія Королевська підкреслила, що для країни є дуже важливим, щоб вибори 25 травня відбулися. «Ці вибори мають бути мирними. І темою виборів мають бути не розкол, а об'єднання країни. 25 травня країна має скинути з себе весь жах протистояння, підтвердити свою єдність і почати мирний розвиток», - зазначила вона.

«Зараз найважливіше - зберегти життя наших співвітчизників. Закликаю всіх об'єднати зусилля навколо цього. Тільки тоді політики отримають довіру людей», - підсумувала Наталія Королевська.

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Нагадаємо, за сприяння Інституту соціального захисту громадян зі Слов'янська раніше вже були вивезені 5 інвалідів-спинальників, у яких завершилося лікування, але не було можливості повернутися додому. Крім того, Інститут допомає в лікуванні та реабілітації постраждалих в Одесі 2 травня, незалежно від того, на якій стороні вони були.

Довідка. Санаторій «Слов'янський» - спеціалізований лікувально-профілактичний заклад для реабілітації та лікування хворих з травмами і захворюваннями хребта та спинного мозку, органів опори і руху, центральної й периферичної нервової системи, супутніх захворювань.